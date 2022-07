Leiria propõe que Base Aérea de Monte Real seja epicentro do combate aos incêndios

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, defendeu esta terça-feira a criação de um centro nacional de apoio aéreo para combate aos incêndios na Base Aérea n.º 5, em Monte Real.

“Considero que a Base Aérea de Monte Real pode desempenhar um papel fulcral e central nesta abordagem, com a criação de um centro nacional de apoio aéreo de combate a incêndios, o que, em termos práticos, passaria pela instalação de uma plataforma para estacionar os aviões e criação de infraestruturas para formação e treino de pilotos, mecânicos e pessoal de terra, tornando esta base militar capaz de responder a esta ‘guerra’ que todos os anos atinge”, escreveu Gonçalo Lopes na rede social Facebook, depois de ter defendido a proposta em reunião do executivo municipal.

Para o autarca, o cenário que o país está a viver este verão com a “escalada de fogos florestais” é “uma tendência que se tem vindo a acentuar dos últimos anos e que torna evidente que o atual modelo de combate está obsoleto e não responde à dimensão do desafio” que Portugal enfrenta.

“A frequência de fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente as ondas de calor que atingem a Europa, torna o combate mais difícil, impondo uma nova abordagem que tem de ser mais rápida e impactante, o que apenas é possível com um forte dispositivo de meios aéreos em prontidão, com capacidade de acorrer a todo o país, de preferência integrados no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pois este não é um problema exclusivo de Portugal ou da Península Ibérica”, considerou Gonçalo Lopes.