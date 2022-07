GNR resgata piscina roubada de terreno

A GNR recuperou em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, uma piscina que tinha sido roubada de um terreno em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi hoje anunciado.

Segundo comunicado enviado hoje à comunicação social, a GNR refere que "o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, ontem [segunda-feira], dia 25 de julho, recuperou uma piscina que tinha sido furtada no interior de um terreno, no concelho de Santa Maria da Feira".

De acordo com a GNR, a investigação ao "furto de uma piscina que estava a ser montada no interior de um terreno particular" em Vila Nova de Gaia durou "um mês e meio".

"Durante a ação, foi realizada uma busca num terreno onde está a ser construída uma moradia, no concelho de Santa Maria da Feira, onde foi possível apreender e recuperar a piscina furtada", segundo a GNR.

Na sequência da ação, "foram identificados um homem e uma mulher, proprietários do terreno, de 42 e 36 anos, respetivamente", e a "piscina recuperada foi entregue ao seu legítimo proprietário".

"Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia", refere ainda a GNR.