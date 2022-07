Fogo no concelho de Silves entrou em resolução

O incêndio que deflagrou na segunda-feira na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro, entrou em fase de resolução às 9h00, avançou fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS).

A A2, que esteve cortada mais de 13 horas, já foi reaberta nos dois sentidos.

Às 9h20, o fogo, que deflagrou por volta das 13h00 de segunda-feira perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra, concelho de Silves, no distrito de Faro, mobilizava 597 operacionais, com o apoio de 204 meios terrestres e nove meios aéreos.

Na segunda-feira, fonte do CDOS de Faro disse à Lusa que "face à progressão das chamas", a Proteção Civil pediu à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

Este incêndio levou na segunda-feira à tarde ao corte do Itinerário Complementar (IC) 1, além da Autoestrada do Sul (A2), entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro).