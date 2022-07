Detidos três homens por suspeita de dezenas de crimes de incêndio florestal

A Polícia Judiciária deteve três homens, de nacionalidade portuguesa, suspeitos de dezenas de crimes de fogo posto, na sequência de uma investigação que recaía sobre a ocorrência de incêndios nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos e Santarém.

Numa primeira investigação, foi detido um homem com 27 anos que era suspeito de provocar incêndios em Arruda dos Vinhos, incêndios cometidos, pelo menos, desde o ano de 2017.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito “apresenta antecedentes relacionados com a prática de crimes da mesma natureza, tendo sido já detido no passado mês de outubro de 2021, no âmbito de outra investigação por factos de natureza semelhante, tendo-lhe sido aplicada medida de coação não privativa de liberdade”.

O segundo detido, um homem de 49 anos, foi indiciado por quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos em 2020, 2021 e 2022, próximo da sua residência, em Vila Verde dos Francos, Alenquer.

Por fim, e de acordo com a judiciária, no âmbito de investigação à ocorrência de seis crimes de incêndio florestal, em Abrã, no concelho de Santarém, foi detido fora de flagrante delito um homem, com 54 anos de idade.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.