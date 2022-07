Trabalhadores da Câmara de Lisboa não receberam salário

Os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa não receberam o salário do mês de julho. A informação foi confirmada à Renascença por fonte da autarquia, segundo a qual tratou-se de um erro técnico da direção financeira.

O problema foi identificado e afetou todos os cerca de 10 mil trabalhadores da autarquia. O pagamento dos vencimentos deverá ser feito amanhã, terça-feira, assegura a mesma fonte.

"Começámos logo de manhã a ser confrontados com trabalhadores que se dirigiam aos seus bancos para levantar ou para fazer transferências e verificaram que não tinha sido feita a transferência do vencimento por parte da Câmara Municipal de Lisboa", diz à Renascença Vítor Reis, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, acrescentando que "não tem memória de alguma vez ter existido problema semelhante".

O sindicalista receia ainda que o atraso no pagamento do salário possa prejudicar os trabalhadores que "têm descontos a fazer neste dia". "Não podem ficar penalizados, espero que a Câmara leve isso em conta, se os trabalhadores sofrerem possíveis multas que os bancos apliquem", argumenta.

Os trabalhadores já foram, entretanto, informados da situação por email.

A autarquia lamenta a situação e os inconvenientes causados. Na mensagem enviada, os serviços asseguram que "o processamento está a decorrer, de modo a que a transferência esteja concluída hoje e os vencimentos estejam disponíveis nas contas bancárias dos destinatários amanhã, previsivelmente a partir das 8h30, dependendo de cada banco de destino".