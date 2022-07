Rui Moreira critica esquadra da PSP a meio gás e vai falar com o MAI

E prosseguiu: "fechar uma esquadra temporariamente é sempre mau, mas aquela em particular... As esquadras mais próximas são a do Heroísmo, que fica no Bonfim, e a outra, que eu saiba, é Cedofeita. Ora se a própria PSP considera que aquela é a zona mais vulnerável da cidade e foi isso que justificou, por exemplo, as escolhas feitas relativamente à videovigilância, se nós sabemos, por exemplo, para quem nos visita que a perda de documentos pode obrigar a passar por uma esquadra para poder viajar, preocupa-nos muito por causa da população por ser o sítio mais vulnerável".

"Fui completamente surpreendido. Aliás, hoje falei com o comandante [da Polícia Municipal do Porto] Leitão da Silva e tive o cuidado de lhe perguntar se ele sabia de alguma e ele [respondeu que] não sabia de nada. É uma situação que me preocupa muito", disse.

O presidente da Câmara do Porto desconhecia que a esquadra da PSP, no Infante, só funcionaria entre sábado e hoje a partir das 16h00, queria "ter sido avisado" antes do anúncio e revelou que vai questionar o Governo.

Rui Moreira promete, por isso, levar o assunto à reunião pública do executivo agendada para segunda-feira ao mesmo tempo que admitiu uma conversa logo a seguir com o ministro da Administração Interna.

"É verdade, nós sabemos, que há muita falta de recursos humanos. Nós próprios o sentimos isso na Polícia Municipal, temos vindo a perder efetivos e não conseguimos encontrar agentes da PSP para preencher os cargos, não temos neste momento o contingente preenchido, mas a verdade é que a Câmara Municipal do Porto tem feito um grande esforço para apoiar a PSP, seja com a compra de automóveis, seja com a videovigilância que vamos pagar seja noutra matéria importante, por exemplo, as competências do trânsito passaram para a Polícia Municipal, o que é suposto aliviar os trabalhos da PSP em proteção e segurança", recordou o presidente da segunda maior câmara do país.

Considerando, nesta lógica, que "devia ter sido informado previamente da situação", reiterou que "o presidente de câmara, numa matéria destas, deve estar informado e a população deve estar informada", e que isso não se faz "afixando um aviso numa esquadra".

"Vou procurar falar com o senhor ministro [José Luís Carneiro], não o quero incomodar num domingo, até porque a decisão está tomada, mas com certeza que na segunda-feira, depois da reunião do executivo procurarei falar com o senhor ministro ou com a secretária de Estado [Isabel Oneto] que, ainda por cima, é uma pessoa que conhece bem e que foi governadora civil, pelo que conhece isto melhor do que ninguém", disse.