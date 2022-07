Praça de Bocage ornamentada com tapete Xacobeo 2022

Cerca de mil e cem quilos de sal, 500 litros de serradura e 750 litros de terra foram utilizados no tapete momentâneo, construído desde sábado, na Praça de Bocage, em Setúbal, no âmbito das comemorações dos Caminhos de Santiago, em 2022.

Integrado na iniciativa “Tapetes do Mundo”, a peça, com 144 metros quadrados, fica patente até ao fim desta segunda-feira, Dia de Santiago.

Reproduz um desenho do designer António Cunha, da Câmara Municipal de Setúbal, escolhido, de entre 33 propostas apresentadas a nível internacional, para a elaboração de tapetes de arte efémera, com uma imagem mundial comum, no âmbito das comemorações do Xacobeo 2022.

Segundo o município sadino, foram muitos, os curiosos que apreciaram a construção da obra e alguns até participaram na colocação dos materiais sobre a tela, sob supervisão de uma equipa liderada por Isabel Curto Castan, do Grupo de Arte Efémera de Setúbal.

“O desenho foi replicado no Dia de Santiago em mais de três centenas de pontos de trinta países dos cinco continentes, com a utilização de materiais de acordo com as tradições locais, num evento mundial de tapetes efémeros promovido pela Comissão Gestora de Entidades Alfombristas do Caminho de Santiago”, refere a autarquia em comunicado, enviado à Renascença.