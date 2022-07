Porto vai ter unidades móveis de atendimento da PSP

A polícia do Porto testará, no sábado, um modelo de unidades móveis de atendimento, anunciou esta segunda-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, justificando o encerramento parcial do atendimento na esquadra do Infante com a baixa afluência.

Em declarações aos jornalistas, após uma reunião nas instalações do Comando Metropolitano da PSP no Porto, José Luís Carneiro disse que a polícia vai "avançar com unidades móveis de atendimento".

"Iremos encetar essa experiência no próximo dia 30 de julho, sábado, pelas 12 horas, e queremos que essas unidades móveis de atendimento se desloquem nos locais onde há maior afluxo de turismo", explicou o ministro.

O ministro da Administração Interna vai ainda reunir-se esta segunda-feira com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, nos Paços do Concelho.

Nesse âmbito, o governante disse ainda que pretende "dar seguimento a uma proposta" do autarca independente de utilizar espaços como Lojas do Cidadão e postos de atendimento aos turistas para "criar unidades de atendimento com recurso aos espaços municipais".

"Se as autarquias de freguesia assim o quiserem, podemos criar também essas unidades de atendimento nas freguesias", uma vez que "há matérias que são de cariz administrativo, que não são de natureza criminal", permitindo libertar "recursos humanos para poderem estar no patrulhamento", disse José Luís Carneiro.