Ministro defende "medidas mais rápidas" para resolver "problema grave na habitação"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, admite que a habitação é um problema grave e sério, que vai demorar a ser resolvido e deve ser olhado com atenção pelos políticos.

Pedro Nuno Santos falava durante uma iniciativa conjunta com a autarquia de Lisboa onde foram entregues 128 chaves de casas do programa Arrendamento Acessível.

“Estes 128 apartamentos são financiados a 100% pelo PRR. Em todo o país as casas estão a atingir preços, seja de aquisição ou de arrendamento, que a classe média não consegue comprar ou arrendar. Essa é outra das exigências que nós, políticos, temos que fazer a nós próprios: ser honestos, dizer a verdade. Há um problema grave na habitação que, infelizmente, não se resolve em pouco tempo, vai demorar e nós temos que pensar medidas mais rápidas de intervenção no mercado”, sublinhou o ministro.

O governante destacou o trabalho “em conjunto, porque ninguém sozinho consegue fazer nada”, e a importância da comunidade neste âmbito, ressalvando que é preciso “ter a consciência que, se há 128 famílias que vão ocupar este edifício e dar vida, são ainda muitas mais aquelas que estão ainda com dificuldade em aceder à habitação”.

A Câmara de Lisboa entregou hoje as chaves das primeiras 128 casas do Programa Renda Acessível construídas no âmbito da Operação Integrada de Entrecampos, num investimento de 15,5 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).