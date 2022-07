​Ministro da Administração Interna desconhecia fecho de esquadras no Porto

O ministro da Administração Interna José Luis Carneiro desconhecia que pelo menos duas esquadras do Porto estiveram encerradas ao público durante algumas horas no fim de semana.



Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, o governante esclareceu que “não foi informado dessa decisão”.

Apesar de não ter sabido antecipadamente do fecho das esquadras, José Luís Carneiro explicou que “o Comando Metropolitano do Porto teve de tomar uma decisão: ter patrulha ou ter a esquadra e optou por ter patrulha, porque a patrulha é aquilo que se movimenta para a cidade e para onde as pessoas necessitam”.

José Luís Carneiro disse ainda que já falou sobre o assunto com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que criticou o encerramento.

“Tenho hoje uma reunião com o [Comando Metropolitano] Porto, tive oportunidade de conversar com o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto”, disse José Luis Carneiro.

