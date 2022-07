Autoestrada do Sul e IC1 cortados devido a incêndio

A autoestrada do Sul (A2), de ligação Lisboa/Algarve, foi fechada ao trânsito rodoviário nos dois sentidos, entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), devido ao incêndio em São Marcos da Serra, disse hoje fonte da GNR.

De acordo com uma fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro, o "fecho da autoestrada foi feito por prevenção, devido ao incêndio" que lavra desde o início da tarde na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro.

"O fecho da A2 entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) junta-se ao fecho também do IC1 (Itinerário Complementar), entre as mesmas localidades, duas das principais vias de ligação entre o Norte e o Sul, notou.

O IC1 foi cortado ao trânsito a meio da tarde de hoje, também por prevenção e para a segurança rodoviária devido ao fumo motivado pelo fogo que deflagrou por volta das 13:00 perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra.

Face ao corte das duas vias, "quem viaja no sentido Norte/Sul, "pode efetuar o desvio no IP2 em direção a Ourique e Castro Verde, seguindo depois pela Estrada Nacional 2 em direção ao Algarve", indicou a GNR.

De acordo com os dados disponibilizados na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 20:00 estavam envolvidos no combate às chamas 420 operacionais, a maioria dos quais bombeiros de diversas corporações do país, além de equipas de sapadores florestais e da GNR, com o apoio de 143 viaturas e nove meios aéreos.

O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio devido ao vento e às altas temperaturas.