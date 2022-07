Aldeias evacuadas e estradas cortadas nos incêndios de Silves e Penacova

O Itinerário Complementar (IC) 1 está cortado ao trânsito entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), estando a ser retirados habitantes de várias povoações devido ao fogo que lavra em São Marcos da Serra, no concelho de Silves.



Fonte do Comando Territorial de Faro da GNR disse à Lusa que o corte ao trânsito daquele troço da estrada que liga Lisboa ao Algarve foi feito por prevenção, tendo os condutores como alternativa a autoestrada A2.

O responsável adiantou que quem viaja no sentido Norte/Sul, "pode efetuar o desvio no IP2 em direção a Castro Verde, seguindo depois pela Estrada Nacional 2 em direção ao Algarve".



A aldeia de Azilheira, no concelho de Silves, foi evacuada esta segunda-feira à tarde devido a um incêndio, avança a SIC Notícias.



A combater as chamas estão 351 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 121 viaturas.



O incêndio deflagrou pelas 13h00, na zona de São Marcos da Serra, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio na zona de São Marcos da Serra "está a evoluir em duas frentes, numa zona de mato e com muitas linhas elétricas de média tensão, o que dificulta a intervenção dos meios aéreos", indica fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Segundo a fonte, "face à progressão das chamas", a Proteção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

"Além do relevo do terreno, os bombeiros debatem-se também com a falta de acessos, o vento e a vegetação em 'stress' [hídrico] devido à seca que tem assolado a região", apontou.

Outro fogo de grandes dimensões lavra em Penacova, no distrito de Coimbra. A estrada nacional 2 está cortada.

Pelas 18h30, dez meios aéreos combatiam este incêndio.

No terreno estavam 487 operacionais e 135 viaturas.