Fogo em Alijó. Autoestrada 4 aberta nos dois sentidos

Um incêndio de proporções consideráveis em Vila Verde, Alijó, está a criar preocupação entre os operacionais e tem mais de 100 homens a atacar as chamas no terreno. As chamas cortaram a circulação na A4 por duas vezes, durante o dia de sábado, no entanto, a situação veio a ficar normalizada ao início da madrugada deste domingo. Fonte da GNR de Vila Real adiantou à Renascença que o "trânsito foi restabelecido em ambos os sentidos na A4, entre os nós do Pópulo e de Justes, e também na Estrada Nacional 15 que esteve encerrada entre Justes e Vila Verde", no concelho de Alijó.

Ao início da tarde em declarações à Renascença, Paulo Santos, comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) afirmava tratar-se de "um incêndio com alguma intensidade".

As chamas lavram em duas frentes, mas não há ainda notícia de que haja aldeias em risco, na área em que o incêndio se desenvolve, segundo a Proteção Civil.