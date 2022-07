Extinto incêndio em colégio no Porto. Freiras retiradas do edifício

Já foi dado como extinto o incêndio que deflagrou, este domingo, em instalações de um colégio privado do Porto, o Flori, situado na zona da Foz do Douro.

Os bombeiros receberam alerta às 12h47 para um incêndio naquela escola das Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário, na rua Dr. Sousa Rosa.

O edifício é habitado por cinco freiras, agora forçadas a abandonar a residência. Três das religiosas receberam assistência médica no local, devido a ferimentos ligeiros - inalação de fumo em dois casos e queimaduras, no outro.

O fogo começou no segundo piso, aparentemente devido a um curto-circuito. As chamas alastraram ao terceiro andar do prédio, tendo os dois pisos ficado destruídos.

Há também elevados danos no piso do rés do chão, mas devido à acumulação de água durante o combate ao fogo.

Estiveram na operação elementos dos Sapadores e dos Voluntários do Porto, além de equipas do INEM.