Um corpo foi encontrado no rio Douro, em Sebolido, concelho de Penafiel, ao inicio da tarde deste domingo, disse à Lusa disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para um corpo a boiar no lugar de Cancelos, Sebolido, foi dado às 12h47.

Ao local foram chamados os Bombeiros Voluntários de Penafiel e a GNR.