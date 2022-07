Matosinhos. Mulher morre em colisão entre ligeiro e autocarro

Uma mulher morreu na manhã deste sábado, em Leça do Balio, Matosinhos, num acidente entre um autocarro e um veículo de passageiros na Estrada Nacional 14, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços o acidente ocorreu cerca das 7h40.

A vítima seguia no veículo de passageiros.

No local estiveram 20 operacionais, um veículo do Bombeiros Voluntários de Pedrouços, um Viatura de Emergência Médica do INEM, quatro viaturas da PSP, duas dos bombeiros da Maia e uma da Cruz Vermelha da Maia.