Fogo em Alijó corta a A4

Um incêndio de proporções consideráveis em Vila Verde, Alijó, está a criar preocupação entre os operacionais e tem mais de 100 homens a atacar as chamas no terreno. As chamas cortaram a circulação na A4.

Em declarações à Renascença, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), afirma que no terreno estão 24 veículos, com 102 operacionais, e sete meios aéreos.

"É um incêndio que se está a desenvolver com alguma intensidade", afirma Paulo Santos.

Neste momento, não há ainda notícia de que haja aldeias na área em que o incêndio se desenvolve, mas "todos conhecemos o nosso país com muitas habitações dispersas".



O vice-presidente da Câmara de Alijó, Vitór Ferreira, disse à Renascença que as chamas "saltaram a autoestrada, A4, que está cortada, e está a ir em direcção à estrada nacional".

O autarca diz também que não há nenhuma aldeia em risco, mas a aldeia do Freixo está na linha do fogo.