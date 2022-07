Dominado incêndio no concelho de Silves

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira em zona de mato em Vale Grande de Baixo, concelho de Silves, no distrito de Faro, está dominado, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o incêndio em zona de mato foi considerado como dominado às 00h05 deste sábado.

"Neste momento o incêndio já não tem frentes ativas e foi considerado como dominado", destacou fonte do CDOS de Faro.

O fogo em Vale Grande de Baixo, na freguesia de São Marcos da Serra, que teve início às 20h53, ardeu essencialmente em zona de mato e não colocou qualquer habitação em risco, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a informação disponível às 00h30 no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local encontravam-se 122 operacionais, apoiados por 43 viaturas.

A situação de alerta devido aos incêndios florestais terminou às 23h59 de quinta-feira, anunciou o ministro da Administração Interna que explicou que a partir de agora as restrições passam a ter um caráter regional e de acordo com a classificação de perigo de incêndio rural.

Também na quinta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicava, num aviso à população, que o perigo de incêndio rural para as próximas 48 horas é de "nível muito elevado a máximo em grande parte do território", alertou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) num aviso à população.