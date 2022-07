Racionamento de água vai avançar no turismo do Algarve

O racionamento de água vai avançar nos empreendimentos turísticos do Algarve, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.



Esta foi uma das decisões saídas da reunião desta sexta-feira da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

A redução do consumo de água no turismo do Algarve foi acertada entre o Governo e os empresários.

"Foi feita uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambiente e um conjunto de empreendimentos turísticos do Algarve, onde ficou decidido um racionamento e uma gestão dos limites do consumo de água que podem adotar. Isto quer dizer que há uma limitação da água por parte desse setor", declarou o ministro do Ambiente.

O objetivo é poupar em espaços de “grande consumo”, como os espaços verdes e os campos de golfe.

Duarte Cordeiro revela ainda que foi decidido avançar com um reforço de vários sistemas de abastecimento em Trás-os-Montes: uma obra de ligação ao sistema do Alto Rabagão ao Sistema do Arcossó, o prolongamento do Pinhão ao sistema adutor de Vila Chã, e a reativação da captação de Camba para redução do volume captado na albufeira de Sambade.