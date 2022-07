Ministra admite que "há caminho a ser feito" na climatização dos hospitais

A ministra da Saúde anunciou, esta sexta-feira, que ao abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), já foram investidos 139 milhões de euros na melhoria da climatização dos hospitais portugueses.

“Eu recordo que, no âmbito do POSEUR, temos investimentos na ordem dos 139 milhões de euros na climatização dos hospitais e no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) temos requalificações em todos os centros de saúde do país, a maioria deles direcionados para a substituição de ar/vácuo e ar condicionado que não estavam a funcionar”, anunciou, Marta Temido.

A ministra falava em Évora, durante a visita às obras do novo Hospital Central do Alentejo, num dia particularmente quente no terreno.

As temperaturas extremas registadas no continente nos últimos dias estão, de resto, associadas a um excesso de mortalidade que, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), chegou aos 1.063 óbitos, no período mais quente deste ano, até agora, entre 7 e 18 de julho.

Questionada sobre se a ausência de climatização nalguns hospitais portugueses, sobretudo os de construção mais antiga, pode estar associada a uma maior mortalidade durante uma onda de calor, Marta Temido admite que possa existir uma relação, até porque, em 2008, um estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), já o tinha concluído.

“O que esse estudo de 2008 mostra, relativamente ao pico de calor de 2003, é que terá havido uma relação entre mais letalidade, maior calor e menos boas condições de climatização nos hospitais”, referiu.

“Portanto, há caminho a ser feito, nem tudo está resolvido, temos problemas, sim, mas temos que continuar a tentar ultrapassá-los”, afirmou.

Em 2008, especialistas do INSA, compararam a mortalidade registada nas pessoas com mais de 45 anos que estavam hospitalizadas, em 2003, durante a ocorrência de uma onda de calor.

Destas, só 30% estava em quarto climatizado, o que levou a uma clara conclusão: “Uma climatização inexistente ou deficiente resulta num expressivo excesso de mortalidade”, sendo que o ar condicionado “tem um efeito protetor de 40%”.

O verão de 2003 foi o mais quente das últimas décadas, tendo provocado a morte de 1953 pessoas em Portugal.

Segundo o INSA, “uma parte apreciável” dos óbitos aconteceu dentro dos hospitais.

“Relativamente a esta situação, eu acho que os resultados desse estudo, que agora voltou a ser posto em cima da mesa, mostram bem o impacto que o calor e do frio, têm na nossa saúde”, sublinhou, Marta Temido.

“Nós somos ainda um país sujeito a muita exposição do calor e do frio e não estamos tão protegidos como outros países da Europa”, constatou, garantindo que “vamos continuar a trabalhar”, para melhorar a situação.