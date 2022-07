Marta Temido: “Sabíamos que íamos ter contingências durante o verão"

A ministra da Saúde garante que o Governo tudo está a fazer para ultrapassar o problema da falta de médicos para completar escalas nos hospitais portugueses.

Marta Temido falava aos jornalistas em Évora, no dia em que se sabe que, pelo menos até segunda-feira, o bloco de partos ou urgências de obstetrícia de nove hospitais do país vão ter interrupções nos seus horários de funcionamento.

A ministra lembra que os constrangimentos durante o período do verão já eram esperados e destaca o empenho do seu ministério em os resolver.

“Nós sabíamos que íamos ter contingências durante o verão. Nós sempre dissemos que esta questão do funcionamento em contingência durante o verão iria acontecer. Sabemos que temos no Serviço Nacional de Saúde cerca de 800 obstetras, sabemos que temos 38 pontos de urgência, sabemos que em cada uma desses pontos tem que estar uma equipa. Sabemos que o funcionamento em rede, que sempre existiu, vai continuar a existir este verão”, sublinha a governante.

“O que estamos neste momento é com maior visibilidade sobre um problema que nós queremos que seja, assim também, não no sentido de dizer que está resolvido, mas no sentido de mostrar que há problemas e estamos a implementar soluções para os ultrapassar”.

Em Évora, onde visitou as obras do novo Hospital Central do Alentejo, Marta Temido recusou a ideia de que o plano de contingência, anunciado para o verão, não esteja a ser eficaz.

A ministra da Saúde não pede a “fé” que a situação vai melhorar e que garante que está a ser feito o “máximo possível”, nomeadamente para começar a resolver problemas estruturais, que demoram o seu tempo.

Segundo a governante, tudo o que estava programado até agora, está a ser cumprido.

“Conseguimos realizar aquilo que tínhamos programado até este momento. Há uma informação clara a toda a população sobre como vamos funcionar e há um novo instrumento de pagamento às equipas que estará a entrar em vigor no início de agosto, que permite captar mais gente para os serviços de urgência”, sublinha Marta Temido.