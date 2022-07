Incêndio em Murça. 76 militares destacados para rescaldo e vigilância

As Forças Armadas empenharam 76 militares em operações de rescaldo e vigilância ativa pós-incêndio em Murça, no distrito de Vila Real, que reforçaram os meios já em operação neste concelho, foi anunciado esta sexta-feira.

Para Murça, onde um incêndio que deflagrou no domingo, em Cortinhas, e se estendeu a Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, as Forças Armadas mobilizaram quatro pelotões de rescaldo e vigilância, designadamente três do Exército e um da Marinha, em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Estes 76 militares, segundo um comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas, juntam-se, em Murça e no âmbito do plano HEFESTO II, aos meios já colocados no local, designadamente quatro destacamentos de engenharia, com quatro máquinas de rasto, para ajuda na abertura de caminhos que facilitem o acesso dos operacionais que combatem os incêndios, e dois módulos de alimentação de campanha, com capacidade para fornecer alimentação a 400 pessoas.

As Forças Armadas mantêm empenhados, em apoio à ANEPC, dois helicópteros de reconhecimento, avaliação e coordenação.

E, acrescenta o comunicado, em apoio à GNR, no âmbito do plano REVELLES, em missões de vigilância e deteção, têm 26 patrulhas terrestres (seis da Marinha e 20 do Exército), assim como três sistemas aéreos não tripulados e uma aeronave “P-3C CUP +”, da Força Aérea.