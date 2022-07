Fogo em Lamego dominado e em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou na quinta-feira no concelho de Lamego, distrito de Viseu, "está dominado" e entrou em fase de resolução e rescaldo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"Não está ainda em fase de vigilância. O rescaldo vai ser muito demorado, porque é um incêndio de grandes dimensões", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, pelas 04h40.

A essa hora, estavam no local 156 operacionais, com o apoio de 42 meios terrestres.

O incêndio começou perto das 18h00 de quinta-feira em Meijinhos, concelho de Lamego.

Em Cortinhas (Murça), no distrito de Vila Real, o fogo que começou domingo encontra-se já em fase de conclusão, tendo, ao longo de quatro dias, atingido mais de 10.000 hectares em três concelhos, segundo as autoridades, mantendo-se no local 466 operacionais apoiados por 145 viaturas.

A situação de alerta devido aos incêndios florestais terminou às 23h59 de quinta-feira, anunciou o ministro da Administração Interna que explicou que a partir de agora as restrições passam a ter um caráter regional e de acordo com a classificação de perigo de incêndio rural.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), desde o dia 08, foram afetadas pelos incêndios 60 habitações e foram deslocadas de suas casas 1.067 pessoas.

A Proteção Civil avisa ainda para o perigo de incêndio rural de "nível muito elevado a máximo em grande parte do território", para as próximas 48 horas.

Num comunicado enviado às redações, lê-se que o aviso fica a dever-se às previsões meteorológicas de tempo seco e humidade relativa baixa, para além da previsão de intensificação do vento no domingo, condições que dificultam o combate aos incêndios rurais.