​Blocos de partos encerrados. Nove hospitais do país com condicionamentos

Até segunda-feira, o bloco de partos ou urgências de obstetrícia de nove hospitais do país vão ter interrupções nos seus horários de funcionamento, devido à falta de médicos que permita completar escalas.



A situação mais grave regista-se no distrito de Faro, onde o bloco de partos da Unidade Hospitalar de Portimão está encerrado até segunda-feira. A unidade fechou na quinta-feira às 9h00 e vai continuar de portas fechadas até às 9h00 de segunda-feira, dia 25.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) justifica o encerramento com a “conhecida carência de médicos pediatras para assegurar as escalas de urgência, nomeadamente, no bloco de partos e urgência pediátrica”.

Assim, até às 9h00 de segunda-feira, a resposta assistencial às grávidas com mais de 22 semanas de gestação "é garantida na Unidade Hospitalar de Faro pela equipa de especialistas, a qual será reforçada com médicos da unidade de Portimão".

A administração do Centro Hospitalar do Algarve assinala que as urgências de Ginecologia e de Obstetrícia "continuam a funcionar normalmente" nas unidades de Portimão e Faro para grávidas até às 22 semanas de gestação.

Já no Alentejo, em Beja, o Hospital José Joaquim Fernandes fecha o bloco de partos e as urgências obstétricas esta sexta-feira às 18h00 e só reabre no domingo às 8h00.

Ainda a sul do Tejo, no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, Montijo, o bloco de partos fecha no sábado entre as 9h00 e as 21h00.

Também em Setúbal, o Hospital São Bernardo fecha a urgência de obstetrícia e bloco de partos às 21h00 de domingo.

No Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, o bloco de partos encerra entre as 9h00 e as 21h de sábado.

Em Lisboa, o Hospital São Francisco Xavier fecha o bloco de partos às 9h00 de domingo e reabre à meia-noite.

Um pouco mais norte, em Abrantes, o Hospital Dr. Manoel Constâncio fecha as urgências de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos durante 24 horas, das 9h00 de sábado às 9h00 de domingo.

Já o Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, encerra esta sexta-feira a urgência de obstetrícia e o bloco de partos. Estes serviços encerram durante 12 horas, a partir das 20h30, reabrindo às 8h30 de sábado.

Mais a norte, no Hospital de Braga, está previsto o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia e do bloco de partos a partir das 8h00 da manhã de domingo.

Os horários de funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia podem ser consultados nesta página do Serviço Nacional de Saúde.