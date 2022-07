"Verão Seguro". Mais de 1.800 detidos no primeiro mês

Mais de 1.800 pessoas foram detidas pela PSP no primeiro mês da operação “Verão Seguro 2022”, nomeadamente por condução sob efeito do álcool e tráfico droga, e aprendeu 124 armas, revelou esta quinta-feira aquela polícia.

Num balanço enviado à agência Lusa do primeiro mês da operação “Verão Seguro 2022”, que começou a 16 de junho, a Polícia de Segurança Pública refere que foram detidas 1.812 pessoas, o que equivalente a uma média de 60 detenções por dia.

A PSP destaca as 570 detenções por condução sob o efeito do álcool, os 482 mandados de detenção judiciais, as 370 por condução sem habilitação legal e 201 por tráfico de droga.

Aquela força de segurança precisa que, entre 16 de junho e 15 de julho, foram mobilizados 12.157 polícias que realizaram quase 2.500 operações policiais em todo o país.

Das ações de fiscalização, a PSP apreendeu mais de dois quilogramas de droga e 124 armas, 43 das quais de fogo e 61 brancas.

No primeiro mês da operação de verão, a PSP fiscalizou cerca de 66.000 veículos, o que resultou em cerca de 12.545 autos de contraordenação.