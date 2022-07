Um homem de 62 anos morreu hoje vítima de um acidente de trabalho, em Vila Nova de Gaia, após cair do terceiro para o primeiro andar de um edifício em obras, revelou à Lusa fonte da PSP.

O acidente ocorreu pelas 10h05, na Rua dos Frades, naquela cidade do distrito do Porto, e o óbito foi declarado no local, acrescentou a fonte.

O homem executava trabalhos de eletricista quando caiu, disse.

A PSP tomou conta da ocorrência.