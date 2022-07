Novo 112 vai detetar local exato de origem das chamadas

A partir do próximo ano, vai ser possível saber a localização exata das chamadas efetuadas para o 112.

Atualmente, no caso das ligações feitas por telemóvel, o sistema utilizado pelo serviço de emergência permite apenas a localização da antena mais próxima do local da chamada, mas que pode estar a vários quilómetros de distância.

O serviço vai ser modernizado e o novo sistema vai permitir fazer a georreferenciação de onde os telefonemas estão a ser feitos.

A nova funcionalidade é considerada uma mais-valia e vai ser útil nos casos em que a pessoa, que liga para o serviço de emergência, não conhece a localização exata ou está em estado de choque.

“Permite identificar a localização de quem pede o apoio e o socorro. O que é verdadeiramente importante porque, por vezes, as pessoas encontram-se em estado de debilidade, encontram-se em estado de choque e, por vezes, não conseguem, sequer identificar os locais donde estão a pedir o apoio e o socorro”, explica à Renascença o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A modernização do sistema - prevista no concurso público que deve ser publicado esta quinta-feira em Diário da República - contempla ainda um novo serviço de imagem para os cidadãos com deficiência auditiva.

“Prepara a tecnologia para novas aplicações, nomeadamente de imagem, de voz e, particularmente, uma mudança que atualizará uma aplicação que já temos desde 2019, mas que agora ficará ainda mais qualificada, nomeadamente em termos de imagem para cidadãos surdos, permitindo que haja também acompanhamento com linguagem gestual para os cidadãos surdos”, destaca o governante.

O novo 112 e a manutenção do sistema até ao final de 2027 vão custar 11,5 milhões de euros.