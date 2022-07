​Julho com onda de calor mais intensa e extensa desde 1941

O mês de julho vai ficar para a história como tendo a onda de calor mais intensa e extensa desde 1941.



De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e Atmosfera, Montalegre e Alvega registaram mais de 13 dias em onda de calor, com destaque para Santarém com 16 dias.

Entre os dias 7 e 14 de julho, foram alcançados 98 novos recordes de temperatura máxima do ar: 58 foram extremos mensais e 40 extremos absolutos.

Nesta onda de calor de julho, o Pinhão registou uma temperatura de 47 graus, um valor máximo para este mês e a curta distância dos 47,3 registados na Amareleja, recorde de temperatura registado a 1 de agosto de 2003.

O dia 13 de julho foi o mais quente de 2022 e o quinto dia mais quente dos últimos 23 anos em Portugal continental.