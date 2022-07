Homem detido por suspeita de incêndio florestal em Vieira do Minho

Um homem de 49 anos foi detido na quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de incêndio florestal, no concelho de Vieira do Minho.

Em comunicado, a GNR explica que “no seguimento de uma denúncia por incêndio florestal, pelas 23h30, na localidade de Guilhofrei, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde identificaram o autor de dois focos de incêndio, factos confirmados pelo suspeito”.

No decorrer da ação desenvolvida pelo posto de Vieira do Minho, do Comando Territorial de Braga - esclarece a GNR - “foi possível apurar-se que este ainda tinha na sua posse o isqueiro utilizado para a ignição de vegetação existente num campo de erva seca e de um cedro junto de uma habitação, situações prontamente sanadas por populares e pelos bombeiros”.

Ainda segundo a GNR, o detido foi constituído arguido e notificado para comparecer esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Vieira do Minho, para aplicação das medidas de coação.