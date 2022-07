Homem de 26 anos suspeito de abusar de duas crianças em Vila Real

Um homem de 26 anos suspeito de abusar de duas crianças na zona de Vila Real foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e posto em liberdade depois de ouvido em tribunal.

A PJ dá conta, em comunicado, que identificou e deteve o homem “pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças” e que este saiu em liberdade depois de presente a tribunal.

Os factos de que é suspeito ocorreram, segundo a PJ, “no período compreendido entre os meses de maio e junho de 2022, em diversas localidades, sitas em Vila Real, sendo vítimas duas crianças com 11 e 12 anos de idade”.

O detido, um operário da construção civil, “foi presente a interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coações de apresentações semanais e proibição de contactos com as menores”, de acordo com a PJ.