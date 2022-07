Governo avalia o nível de alerta em Portugal continental

O Governo avalia, esta quinta-feira, o nível de alerta para os próximos dias em Portugal continental, devido ao tempo quente e risco de incêndios rurais.

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00h00 de segunda-feira e até às 23h59 desta quinta-feira, tendo em conta que as temperaturas baixaram, depois de o país ter estado sete dias em situação de contingência.

Na terça-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou que as previsões meteorológicas apontam para a subida da temperatura a partir de sábado, remetendo uma nova avaliação para hoje sobre a manutenção ou o agravamento do nível de alerta.

Os incêndios florestais consumiram este ano 57.940 hectares, mais do dobro do que em todo o ano de 2021, segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Só desde 8 de julho, altura em que se agravou o risco de incêndio com o aumento das temperaturas, arderam 45.467 hectares.