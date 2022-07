"Completamente contra". Governo rejeita plano de Bruxelas para poupar gás

O secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, diz-se “completamente contra” a meta definida pela União Europeia de 15% de redução do consumo de gás até à primavera.

Em reação ao Expresso, esta quarta-feira, o representante do Governo disse que a medida “não tem em atenção as diferenças entre países” e refere que o corte de 15% no consumo de gás entre agosto de 2022 e março de 2023, proposto por Bruxelas, seria “insustentável” porque obrigaria Portugal a ficar “sem eletricidade”.

A posição portuguesa surge depois de também a Espanha ter rejeitado a proposta da Comissão Europeia, considerando que a ideia “não é necessariamente a mais eficaz, nem a mais eficiente, nem a mais justa”.