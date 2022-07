Fogos em Chaves e Murça mantêm-se ativos e com mais de 900 operacionais

Os incêndios nos concelhos de Chaves e Murça, no distrito de Vila Real, continuam a preocupar e a dar que fazer aos mais de 900 operacionais que estão no terreno, com o apoio de 314 meios terrestres.

O incêndio de Murça, que deflagrou no domingo em Cortinhas é o que mais meios mobiliza, com 765 operacionais, com o apoio de 265 meios terrestres.

Este fogo já obrigou à retirada, por precaução, de centenas de pessoas das suas habitações e de cerca de 40 utentes de um lar de idosos.

Na segunda-feira, um casal de idosos foi encontrado morto, dentro de um carro carbonizado, numa área ardida, uma situação que aconteceu na única estrada de acesso à aldeia de Penabeice, concelho de Murça, e que está a ser investigada pela GNR.

No entender de Domingos Xavier Viegas, especialista em incêndios da Universidade de Coimbra, que esteve no local do incêndio pode ter havido um atraso na retirada das pessoas da linha de fogo.

“Tanto quanto me apercebi, com a avaliação que faço e com os elementos que recolhi no terreno, foi talvez por um atraso na retirada destas pessoas, que já saíram da aldeia muito perto da aproximação do incêndio. Isso é realmente algo a evitar porque já em 2017, em Pedrógão, verificámos que a fuga das pessoas, com o incêndio por perto, não foi uma boa decisão e temos de o evitar para situações futuras”, apontou Viegas, em entrevista à Renascença.

De acordo com o presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, as chamas já consumiram entre 10.000 a 12.000 hectares nos concelhos de Murça, Vila Pouca de Aguiar e Valpaços.

Já em Chaves, 155 operacionais, apoiados por 48 veículos, continuam no combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo.

Segundo o presidente da autarquia, Nuno Vaz, o incêndio passou para Espanha e está novamente em território português.

Portugal continental vai permanecer em situação de alerta até quinta-feira, devido ao risco de incêndio.