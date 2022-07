Corpo de mulher encontrado a flutuar no rio Trancão

O corpo de uma mulher foi encontrado hoje a flutuar no rio Trancão, no concelho de Loures, desconhecendo as autoridades as causas que motivaram a morte, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo adiantou à Lusa o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, o comandante José Sousa Luis, a mulher terá entre os 60 e os 70 anos.

O alerta para esta ocorrência foi dado às 11h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, que deu conta da presença de um corpo no rio Trancão, tendo sido mobilizado para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma equipa de mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

"À chegada ao local, a equipa de mergulhadores recolheu o corpo para terra e o óbito foi declarado pelo delegado de saúde. Contactámos o Ministério Público e caberá agora a eles determinar se existem ou não indícios de crime e se fará, ou não, sentido contactar a Polícia Judiciária", explicou.

O corpo da mulher foi transportado por elementos dos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.