Reparada rotura que provocou cortes no fornecimento de água no Porto

A rotura na conduta de abastecimento de água que provocou alterações no fornecimento no centro do Porto já foi reparada e o abastecimento está a ser reestabelecido, adiantou a Câmara do Porto.

À Lusa, a Câmara do Porto adiantou que a rotura na conduta de água, ocorrida na zona do Campo 24 de Agosto, já foi reparada.

"As condições regulares do fornecimento de água estão a ser totalmente restabelecidas, prevendo-se a sua conclusão nas próximas horas", esclarece.

Para "não comprometer o serviço", a empresa municipal Águas e Energia do Porto "ativou um conjunto de canais alternativos de forma a evitar o corte total do abastecimento".

"Nesse sentido, a empresa municipal alerta para a possível ocorrência de alguma turvação da água nas torneiras na retoma da utilização, fruto das manobras realizadas para a ativação das redundâncias no sistema de abastecimento de águas", afirma a autarquia, acrescentando que a "situação ficará, entretanto, normalizada".

A rotura numa das principais condutas de abastecimento de água provocou hoje alterações no fornecimento de água no centro da cidade.