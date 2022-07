Rede de acolhimento de vítimas de violência doméstica com mais 55 vagas

A rede de acolhimento de vítimas de violência doméstica vai ter mais 55 vagas, anunciou esta terça-feira o Governo, divididas entre uma casa de abrigo em Bragança e um novo centro temporário para mulheres vítimas de violência doméstica em Braga.

Em comunicado, o Governo dá conta de que o centro temporário para mulheres vítimas de violência doméstica começa a funcionar no dia 1 de agosto e terá capacidade para 25 vagas de acolhimento de emergência.

As outras 30 vagas são referentes a uma casa de abrigo em Bragança, que já se encontra em funcionamento.

"Este investimento constitui um esforço coletivo no robustecimento e no reforço da rede de respostas para as vítimas de violência doméstica, procurando ir cada vez mais ao encontro das reais necessidades das vítimas no momento do seu acolhimento e período de permanência na resposta, constituindo esta área uma aposta prioritária para este governo", lê-se no comunicado.

Refere também que este reforço surge no quadro da ação prioritária de fortalecimento das medidas de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica e que resulta de um esforço conjunto da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, e da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

Os dados oficiais dão conta de que com este aumento o número de vagas de emergência para vítimas de violência doméstica passa de 241 para 266, enquanto as vagas em casas de abrigo sobem de 611 para 641.