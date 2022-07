Primeiros 17 dias de julho foram os mais quentes do século

Os primeiros 17 dias de julho foram os mais quentes deste século com uma temperatura média do ar de 25,7 graus centígrados, revelou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa comparação com períodos homólogos, o IPMA concluiu que o período de 1 a 17 de julho deste ano foi o mais quente desde 2000, seguido dos anos de 2013, 2003, 2020, 2016 e 2010.

O IPMA realça os dias 13 e 14, em que o dia 13 foi o mais quente de 2022 e o quinto dia mais quente dos últimos 23 anos em Portugal Continental com um valor médio da temperatura máxima do ar de 40 graus centígrados.