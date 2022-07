Piscinas municipais encerram no Algarve devido à seca extrema

Os 16 concelhos do Algarve vão fechar as piscinas municipais devido à seca extrema que se vive na região. A medida poderá alargar-se até setembro

O objetivo é poupar o máximo de água possível tendo em conta a situação de seca extrema no Algarve. O funcionamento das piscinas municipais implica uma renovação de água todos os dias e por isso foi antecipado 10 dias o encerramento já previsto.

"Se nós aproveitarmos durante dez dias toda essa água que iria ser rejeitada, se não a gastarmos porque as piscinas vão ser encerradas, isso significa que temos bastante água para durante um mês podermos servir 40 moradias". A garantia é dada por Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, que lembra ainda que as principais barragens algarvias estão na linha vermelha com números muito aquém dos necessários e a tendência é para piorar.

"Os níveis de precipitação são cada vez menores, anos seguidos. As reservas de água têm baixado", indica.

Se a próxima época de chuvas no Algarve for igual à que passou, a água pode escassear nas torneiras em outubro do próximo ano. Por isso esta medida de encerrar as piscinas é apenas uma de outras tantas. "Um projeto financiado pelo PRR que prevê o reaproveitamento de 100% da água tratada na ETAR de Vilamoura", explica Vítor Aleixo.

À Renascença, António Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, admitiu mesmo que se os níveis de chuva se mantiverem em dezembro podem diminuir as horas com abastecimento público de água.

Ainda assim, os autarcas admitem que estas ainda são medidas curtas e fazem um apelo à população: "Acreditamos que estas medidas dos encerramentos das piscinas, mas também de deixar secar os espaços verdes, nomeadamente as relvas, vai transformar a paisagem urbana e esperemos que isso seja um alerta", diz António Pina, que também é presidente da Câmara de Olhão.

O autarca também refere que são precisos novos hábitos: "O consumo público dos últimos dois meses comparativamente com 2019, o melhor ano turístico, é superior em 15%. É preciso medidas do ponto de vista urbano que não só sejam efetivos na poupança da água, mas que também sejam emblemática".

Os planos de contingência no Algarve têm um carácter urgente e há piscinas que até encerraram no início do mês. Esta medida pode ser alargada até setembro.