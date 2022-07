Morreu Maria de Lourdes Modesto, "a diva da cozinha portuguesa"

Morreu Maria de Lourdes Modesto, avança o jornal "Público". A famosa cozinheira tinha 92 anos.

A autora de "Cozinha Tradicional Portuguesa" - o livro de culinária mais vendido em Portugal - estava hospitalizada há vários dias.

Conhecida como "A diva da gastronomia portuguesa", Maria de Lourdes Modesto nasceu em 1930, em Beja, e estreou-se na televisão em 1958, quando a então professora de Trabalhos Manuais foi convidada pela RTP para apresentar um programa cultural.



Ao longo de 12 anos, apresentou na estação pública o pioneiro e mais popular programa culinário do país.

Escreveu vários livros de cozinha portuguesa, com destaque para o já mencionado "Cozinha Tradicional Portuguesa", "Grande Enciclopédia da Cozinha" e "Receitas Escolhidas".

Popular entre o grande público, em junho de 2004 foi feita Comendadora da Ordem do Mérito.



Conhecida como "A Diva da Gastronomia Portuguesa", o jornal norte-americano "The New York Times" chamou-lhe "Portugal's Julia Child", numa referência à famosa cozinheira americana, Miguel Esteves Cardoso apelidou-a de "uma das três grandes génios nascidas no século XX" e José Quitério chamou-lhe "Guardiã do Fogo".

