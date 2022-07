Médias descem na maioria das disciplinas, Matemática e Física e Química sobem

A média dos resultados da primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário desceu na maioria das disciplinas, à exceção de sete que incluem Matemática A e Física e Química, mas Matemática B foi a única negativa.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, hoje divulgados pelo Ministério da Educação, as notas médias nos exames do 12.º ano subiram em sete das 24 disciplinas, incluindo em duas das principais.

Entre os 32.853 alunos que foram a exame a Física e Química, a média dos resultados fixou-se em 11,7 valores, depois de no ano passado ter sido a única negativa com 9,8 valores, e registou o maior aumento entre todas as disciplinas.

Matemática A também foi uma das sete exceções e, com 34.367 realizadas, passou de uma média dos 10,6, em 2021, para 11,9 valores.