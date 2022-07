Liga dos Bombeiros pede cautela nas restrições: “Tem de haver equilíbrio com atividades económicas”

O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, António Nunes, aconselha cautela ao Governo na eventual tomada de medidas restritivas, em contexto de incêndios florestais.

Esta terça-feira, o Executivo vai reavaliar a situação de risco, depois de o país ter estado em estado de contingência por causa dos incêndios e das temperaturas elevadas.

Em declarações à Renascença, António Nunes pede equilíbrio na tomada de decisões, para não colocar em causa a sobrevivência de várias atividades económicas locais.

“Têm de se analisar os boletins da previsão meteorológica e tem de se fazer um balanceamento das atividades económicas. Sabemos que a restrição completa de maquinaria, do uso do fogo, e da utilização de parte do espaço rural ou florestal é uma situação que não se pode manter para sempre”, sustenta, referindo a atividades ligadas ao pastoreio, apicultura e outras relacionadas com o sector agrícola.

Embora não aponte exemplos, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses admite que, em alguns casos, se teria justificado uma intervenção mais musculada de meios, no terreno. No entanto, António Nunes admite que só mais tarde é que essa análise poderá ser feita.

“Quanto à gestão técnica e operacional, a seu tempo vamos ter de fazer essa avaliação. Este não é o momento próprio para o fazer, mas, diríamos que em alguns casos, talvez uma decisão de mobilização mais atempada garantisse essas condições de uma intervenção mais musculada em incêndios florestais que, bem sabemos, são de elevada perigosidade para todos os cidadãos”, afirma.

António Nunes manifesta ainda preocupação face à proximidade de um novo quadro de elevadas temperaturas alertando para o iminente cansaço dos operacionais e para o desgaste de material. Circunstâncias que podem dificultar ainda mais o combate aos incêndios.

“Os nossos bombeiros estão a sair de, praticamente, dez dias de um intenso combate em todo o território nacional. Há um desgaste nas viaturas e no material. Gostaríamos que a natureza nos desse algum descanso. A não acontecer isso, vamos continuar a fazer o combate com toda a aplicação e conhecimento necessário para resolver todas as situações”, assegura.

Nesta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emite apenas um aviso amarelo para o distrito de Faro, a partir das 09h00. Na quarta-feira, para além de Faro, serão todos os distritos do interior norte e centro sob o mesmo aviso amarelo da meteorologia, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.