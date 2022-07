Hospital das Caldas da Rainha. Temperatura de 27 graus no bloco operatório adia cirurgias

Devido a uma avaria no ar condicionado no bloco operatório, o Hospital das Caldas da Rainha está a adiar cirurgias, depois de os médicos se terem recusado "a trabalhar com temperaturas a atingir os 27 graus, quando o máximo permitido são 22 graus".

A denúncia é feita àpor fonte hospitalar que fala em "condições de trabalho deploráveis" e com "vários doentes com feridas pós-operatórias". "Em sinal de protesto, toda a equipa cirúrgica decidiu no passado dia 11 fechar o operatório, mas uma semana depois, o problema mantém-se". Contactado pela, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, confirma que têm vindo a ser adiadas cirurgias do bloco operatório "nos últimos dias" e que "neste momento não há ainda expectativa de quando é que o problema será resolvido". O dirigente do SIM lamenta que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "continue sem investir nas condições de trabalho", prejudicando os doentes. "Não é possível trabalhar desta maneira, porque se põe em perigo e em risco os pacientes. Isto é fruto da falta de investimento que o SNS tem tido nos últimos anos. Nas Caldas, a situação tem vindo a agravar-se nos últimos anos. É essencial investir em condições de trabalho, sem isso ficam prejudicados os doentes que veem as cirurgias adiadas e os profissionais que muitas vezes trabalham no limite, não tendo condições, não o podem fazer". Num esclarecimento enviado à, a administração do Centro Hospitalar do Oeste garante que os constrangimentos não se devem a "uma avaria do sistema" do ar condicionado, mas sim a "uma redução da sua eficácia face às condições meteorológicas extremas e devido à elevada idade dos equipamentos". Para resolver o problema foi já aprovada a substituição do sistema de ar condicionado das quatro salas do bloco operatório. O concurso está em curso nesta altura. Até que substituição seja concluída, o centro hospitalar está a trabalhar em soluções transitórias que permitam arrefecer as salas de bloco operatório cumprindo, assim, as normas de segurança. A administração do Centro Hospitalar do Oeste esclarece ainda que a suspensão não se aplica a cirurgias de urgência e da área oncológica, mas apenas a cirurgias programadas que serão reagendadas logo que possível e que a segurança dos doentes "não esteve em causa".

[atualizado às 12h20]