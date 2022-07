Calor e risco de incêndio voltam a aumentar. "Não é altura de baixar a guarda"

A partir de quinta-feira, as temperaturas voltam a aumentar e o risco de incêndio voltará a ser elevado, sobretudo no interior e no Algarve. À Renascença , o climatologista Carlos da Câmara diz que “não é altura para os bombeiros, nem as populações baixarem a guarda”.

Esclarecendo que não é razão para dramatizar, avança que, a partir do dia 21 de julho, as temperaturas nas zonas do interior do país e do Algarve vão voltar a subir e os níveis de humidade vão baixar, fazendo com que o perigo meteorológico de incêndio aumente.

O climatologista refere que as zonas de Covilhã, Guarda e Algarve estarão em maior perigo já a partir de quinta-feira, com o risco de incêndio a ser elevado em todo o interior do país a partir do fim de semana.

O incêndio em Murça, no distrito de Vila Real, onde já morreram duas pessoas, teve início no domingo e continua a ser o mais preocupante no país neste momento. Segundo a página da Proteção Civil, pelas 17h30, estavam no local 808 operacionais, apoiados por 270 meios terrestres e sete meios aéreos.