Caldas da Rainha. Bloco operatório do hospital com atividade reduzida

O bloco operatório do hospital das Caldas da Rainha está com atividade reduzida, por causa do calor.

A administração do Centro Hospitalar do Oeste garante à Renascença que a suspensão não se aplica a cirurgias de urgência e da área oncológica, mas apenas a cirurgias programadas que serão reagendadas logo que possível.

O centro hospitalar esclarece que o problema não se deveu a uma avaria do ar condicionado, mas à redução da sua eficácia dada a idade dos aparelhos e as elevadas temperaturas registadas nos últimos dias.

A segurança dos doentes nunca esteve em causa, assegura a unidade hospitalar.

Para resolver o problema foi já aprovada a substituição do sistema de ar condicionado das quatro salas do bloco operatório. O concurso está em curso nesta altura.

Até que substituição seja concluída, o centro hospitalar está a trabalhar em soluções transitórias que permitam arrefecer as salas de bloco operatório cumprindo, assim, as normas de segurança.

À Renascença, fonte hospitalar tinha denunciado que “o bloco operatório está sem ar condicionado há vários dias” adiantando que as condições que se vivem naquela unidade são “deploráveis”, com os médicos a operar “com temperaturas a rondar os 27 graus, quando o máximo permitido são 22”.