"Apagão" deixa funcionários dos registos e notariado impedidos de trabalhar

Os trabalhadores dos Registos e Notariado estão impedidos de trabalhar desde esta terça-feira de manhã, devido a uma falha generalizada nos sistemas informáticos da Justiça.

À Renascença, Arménio Maximino, do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariado, confirma o apagão nos sistemas e lamenta que ainda não se tenha passado "das palavras à ação" no que toca à atualização destes sistemas.

"Estamos sem acesso às aplicações informáticas, à internet e aos emails, o que não nos permite receber pedidos online e não permite efetuar o atendimento de todo o serviço para o qual é necessário recorrer às aplicações", indica.

Esta é uma "situação lamentável", adianta, "e não é a primeira vez que acontece. As aplicações informáticas existentes são completamente datadas e é preciso investir no setor e passar verdadeiramente das palavras à ação no que diz respeito à transição digital."

A Renascença já confrontou o Ministério da Justiça e a Procuradoria Geral da República e aguarda esclarecimentos sobre esta situação.

[em atualização]