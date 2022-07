"Apagão" deixa conservatórias e tribunais sem sistemas informáticos

Os trabalhadores dos Registos e Notariado estão impedidos de trabalhar desde a madrugada desta terça-feira, devido a uma falha generalizada nos sistemas informáticos da Justiça cuja origem ainda não foi esclarecida.

"Trata-se de um problema de comunicações que está a afetar o acesso aos sistemas e que estamos a procurar solucionar com a maior brevidade possível", indica o Ministério da Justiça em resposta escrita enviada à Renascença.

"Nos Registos, o pedido, renovação e entrega do Cartão de Cidadão continua disponível 'offline'", é adiantado na mesma resposta.

Esta falha também afeta o Citius, a principal forma de trabalho nos tribunais por parte de juízes, funcionários, Ministério Público e advogados.

"Quanto ao Citius está completamente inacessível, assim como o email profissional, o que provoca enormes transtornos, porque os tribunais, não obstante estarem em férias judiciais, estão abertos para o serviço urgente e há detidos à espera de despacho para interrogatórios, ou internamentos compulsivos que estão parados porque não há sistema", explica à Renascença Adão Carvalho, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

"Uma vez que o problema existe desde a meia-noite era importante que o (Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEJ) já tivesse transmitido para quem trabalha na Justiça que existe um problema e qual a expectativa de resolução do problema, para que os magistrados saibam quando podem praticar os atos que estão parados", critica o sindicalista.



Arménio Maximino, do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariado, lamenta, por outro lado, que ainda não se tenha passado "das palavras à ação" no que toca à atualização destes sistemas.

"Estamos sem acesso às aplicações informáticas, à internet e aos emails, o que não nos permite receber pedidos online e não permite efetuar o atendimento de todo o serviço para o qual é necessário recorrer às aplicações", indica à Renascença.

Esta é uma "situação lamentável", adianta, "e não é a primeira vez que acontece; as aplicações informáticas existentes são completamente datadas e é preciso investir no setor e passar verdadeiramente das palavras à ação no que diz respeito à transição digital."

A Renascença aguarda mais esclarecimentos da parte da Procuradoria Geral da República, nomeadamente para perceber se se trata de uma falha interna ou se o 'crash' é decorrente de um potencial ciberataque.

[atualizado às 12h14]