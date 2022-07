Porto. Despiste de camião corta VCI no sentido Freixo/Arrábida

Um acidente com um camião, que provocou a largada de garrafas de vidro na estrada, cortou esta segunda-feira a circulação na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, no sentido Freixo/Arrábida, junto ao acesso à Boavista, revelou fonte dos Sapadores.

O acidente ocorreu cerca das 14h00 e está a obrigar ao desvio do trânsito naquele sentido, acrescentou a fonte.

Fonte da Câmara do Porto confirmou à Lusa que se trata "de um acidente em tudo semelhante ao ocorrido a 7 de julho", que aconteceu no sentido inverso, na zona de Ramalde, e que manteve a circulação encerrada durante várias horas.

No local já estão meios do Batalhão de Sapadores Bombeiros, da Polícia de Segurança Pública e da Infraestruturas de Portugal, que procederam ao corte da via.

Não há vítimas a registar, acrescenta a fonte.

Em 7 de julho, a VCI esteve cortada cerca de seis horas devido ao despiste de um camião que largou vidro na via.