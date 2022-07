Nova Escola Iscte-Sintra arranca com oito licenciaturas

A nova escola Iscte-Sintra abre em setembro com oito licenciaturas dedicadas à investigação e ao ensino de tecnologias digitais, economia e ciências sociais.

São elas: Desenvolvimento de Software e Aplicações; Matemática Aplicada à Transformação Digital; Política, Economia e Sociedade; Tecnologias Digitais e Educativas; Tecnologias Digitais e Gestão; Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; Tecnologias Digitais e Saúde; Tecnologias Digitais e Segurança (Cibersegurança).

As instalações da Escola Iscte-Sintra ficam no centro da vila, mas no futuro, a nova escola universitária transita para um edifício que vai ser construído de raiz na Portela de Sintra.

Segundo a reitora do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, a nova escola tem como aposta uma “aproximação entre o ensino, a atividade económica e o tecido social da região, o que irá aumentar as oportunidades de formação e de carreira profissional dos jovens do concelho e dos municípios circundantes.” Maria de Lurdes Rodrigues refere ainda que o Iscte está empenhado em aumentar o nível de qualificação dos portugueses em tecnologias da informação, e, nesse âmbito, “em atrair mais mulheres para as engenharias”.

A nova Escola Iscte-Sintra irá juntar-se às quatro escolas sedeadas em Lisboa: Sociologia e Políticas Públicas; Business School; Ciências Sociais e Humanas; Tecnologias e Arquitetura.