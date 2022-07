Madeira. Explosão em Machico faz dois mortos e três feridos

Uma explosão ocorrida na madrugada desta segunda-feira num edifício em Machico, na ilha da Madeira, provocou dois mortos e três feridos. Um dos feridos encontra-se em estado grave.

"A autarquia está desde as 4h12 a acompanhar a ocorrência através dos Bombeiros Municipais de Machico e do Serviço Proteção Civil no sentido de coordenar os procedimentos com as entidades competentes", lê-se num comunicado da autarquia, publicado nas redes sociais.

A Câmara de Machico precisa que a explosão ocorreu no edifício Machico Park, em Água de Pena.

"Neste momento, a autarquia manifesta pesar e consternação às famílias enlutadas", indica ainda a nota da autarquia de Machico.