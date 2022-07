Incêndios. Seis fogos ativos e mais de mil homens em combate ao nascer do dia desta segunda-feira

Cerca de 1.200 operacionais estão envolvidos em combates a incêndios ao raiar do dia desta segunda-feira.



De acordo com as informações da internet da Proteção Civil, seis fogos encontram-se ativos, um, em Baião, é já dado como dominado e outros 25 incêndios estão dados como extintos, mas ainda mobilizam mais de 300 operacionais em trabalhos de rescaldo.

O incêndio que mobiliza o maior número de meios é o do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde 400 operacionais apoiados por 120 viaturas combatem as chamas que já alastraram ao concelho vizinho da Covilhã.

Há outros pontos a vermelho no mapa, todos no distrito de Vila Real. Principais pontos de incêndio em Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Murça.

O segundo-comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota, adiantava esta madrugada à Renascença que não havia aldeias em perigo, apesar de se manter toda a vigilância na aldeia de Vilares, no concelho de Murça.

O combate ao incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, que começou sexta-feira, está a decorrer, nesta altura, de forma favorável, de acordo com informação prestada à agência Lusa pelo comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Miguel Fonseca.



Ainda no distrito de Vila Real lavra um outro incêndio, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. No terreno estão 73 operacionais apoiados por 22 viaturas.

Portugal entrou à meia-noite em situação de alerta, depois de sete dias em contingência devido aos incêndios que assolaram o país e às altas temperaturas registadas.



A situação de alerta prologa-se até amanhã, terça-feira, altura em que em que voltará a ser reavaliada a situação.

Prevê-se, entretanto, que nesta segunda-feira sejam divulgadas as primeiras conclusões da investigação ao acidente que provocou a morte ao piloto português André Serra, em Vila Nova de Foz Côa.